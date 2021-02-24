في سابقة هي الأولى بأوروبا.. المجر تبدأ التطعيم باللقاح الصيني

أطلقت المجر حملة تطعيم ضد كورونا باللقاح الصيني، اليوم الاربعاء، في سابقة هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، بحسب فضائية سكاي نيوز عربية.وتسلمت المجر المجموعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، الاسبوع الماضي، لتصبح أول دولة عضو بالاتحاد الأوروبي تشتري اللقاحات الصينية وتوافق على الاستخدام الطارئ لها.ورحب تاماس هنزر المسؤول بوزارة الدولة للشؤون الخارجية والتجارة والسفير الصيني لدى المجر تشي دا يوي، بهذه الشحنة في مطار فرانز ليست الدولي في بودابست.قال المسؤول المجري، "إننا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم لقاح سينوفارم. نحاول إنقاذ الأرواح والحفاظ على الاقتصاد ونحارب مع أصدقائنا الصينيين ضد المرض. هذا يوم مهم جدا بالنسبة للمجر".