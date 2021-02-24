بسمة وهبة تنجو من حريق بسبب دفاية

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة تعرض منزلها لحريق بسبب الدفاية خلال موجة البرد الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وأنها استطاعت بأعجوبة أن تنجو من هذا الحريق في اللحظات الأخيرة قبل اندلاعها بالمنزل كاملا.ونشرت وهبة فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها: "أنا ما بتغطاش أبدًا، الدفاية ولعت والنار كانت هتولع ف البيت كله، لولا ستر ربنا، إمتى الشتاء والكورونا يورونا ضهرهم بقى".وكانت بسمة وهبة تعرضت قبل فترة لحريق مماثل وأعلنت عن ذلك وحذرت مستخدمي الدفايات من الإهمال وتركها حيث تتسبب في الكثير من الكوارث والأزمات حاليًا، كما تستعد حاليًا لبدء تصوير برنامجها الجديد الذي عادت من دبي خصيصا من أجله.