لتأجيج الصراع.. «النهضة» الإخوانية يلوح بحشد مظاهرات السبت في تونس

لوحت حركة "النهضة" الإخوانية في تونس، اليوم الأربعاء، بتحريك الشارع والحشد للتظاهر يوم السبت المقبل.وما تزال الأزمة مستمرة حول التعديل الحكومي في تونس، بعد أن ارتدت طابعًا دستوريًا وحرب صلاحيات بين السلطتين الرئيسيتين في البلاد، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وكشف عماد الخميري، رئيس كتلة النهضة في البرلمان التونسي في تصريحات محلية أمس، عزم حركته النزول إلى الشارع في مظاهرات حاشدة، موضحا أن حزبه الذي اصطف خلف رئيس الحكومة هشام المشيشي، سينظم مسيرة يوم 27 فبراير الجاري، من أجل الالتزام بالدستور.بدوره، أشار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى أن الرئيس قيس سعيد لم يتجاوب مع دعوة وجهها له بعقد لقاء بين الرئاسات الثلاث، على خلفية أزمة التعديل الوزاري القائمة بين رأسي السلطة التنفيذية.كما دعا سعيد إلى تطبيق الدستور، معتبرا "أن الفساد وصف قانوني من صلاحيات القضاء وليس وصفا أدبيا"، في إشارة إلى رفض سعيد الموافقة على أربعة وزراء على خلفية ملاحقتهم بـ"شبهات فساد وتضارب مصالح".