البيئة تشن حملة تفتيشية على مكامير الفحم في أجهور بالغربية

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، والمعمل المركزي ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية.جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث.شارك فريق التفتيش البيئى عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة اجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.