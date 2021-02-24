مجلس الدولة ينتهي إلى عدم ملاءمة نظر «طلب تأجيل انتخابات الصحفيين»

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة- في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لعدم ملاءمة نظر الفتوي- إلى وجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وأرسل نقيب الصحفيين خطابًا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون- حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.وتضمن الطلبان الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرًا لضيق مقر نقابة الصحفيين، وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الطلبين بشكل رسمي إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتمت إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وإصدار الرأي القانوني بشأنهما.