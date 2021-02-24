بايدن يجري اليوم أول اتصال هاتفي مع العاهل السعودي

من المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، قبل الإعلان عن تقرير استخباراتي حول مقتل جمال خاشقجي.وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري أن المكالمة المحتملة المقررة اليوم، ستكون أول محادثة لبايدن كرئيس مع العاهل السعودي، لافتا إلى أن من المنتظر أن يبحث الزعيمان مجموعة من القضايا.يذكر أن البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق، أن بايدن سيغير سياسته الخارجية مع العديد من الدول.