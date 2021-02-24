حيثيات حكم حبس معاون مباحث السلام بتهمة قتل شاب وإصابة آخر

أودعت محكمة جنح مستأنف السلام، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بحبس معاون مباحث السلام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بقتل شاب، وإصابة آخر باستخدام سلاحه الميري.وقالت المحكمة إنها بمطالعتها للأوراق عن بصر وبصيرة وبموازنتها الأدلة الثبوت والنفي فقد اطمأنت لثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذًا بما تمخضت عنه أدلة الإثبات القولية والفنية، فأما عن الدليل القولي فقد وقر بعقيدة المحكمة ومن خلال ما تواترت عليه شهود الواقعة وهم سيد زينهم، وائل محمود صالح، محمود أشرف سید، وليد فارس محمود، بأن المتهم ومحاولة منه لفض جموع الأهالي، والتي تجمعت عقب ضبط القوة المرافقة للمدعو محمود مقروصة قام بإخراج سلاحه الأميري مطلقًا 3 أعيرة نارية أولها صوب الهواء والعيارين النار بين الأخرين قام بإطلاقهما في المواجهة المستوى المارة وبوضع أفقي مما ترتب عليه إصابة كل من المجني عليهما سيف مسعد جمعة، نادر محمد أحمد والذين كانا متواجدين بالمقهى حال حدوث الواقعة ذلك الدليل القولي، وقد اطمأنت له المحكمة، وتقريرا مصلحة الطب الشرعي، إذ أثبت تقرير الصفة التشريحية للمتوفي الرحمة مولاه سالف الذكر- أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بصدره من إصابة نارية حيوية حدثت من عيار 9 مللي، والذي تم استخراجه من جسده، وتم إطلاقه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق.وأضافت الحيثيات أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت إصابة المجني عليه نادر محمد أحمد بالرأس إصابة نارية حدثت من الإصابة بعيار ناري من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وفي نفس المستوى الأفقي، وقد تخلف عنها شلل تام بعصب الوجه الأيسر مما نتج عنه ضعف شديد بقوة السمع بالإذن اليسري وصعوبة في حركة غلق العينين والمضغ والكلام، بالإضافة إلى الكسر في زاوية الفك الأيسر مثبتًا بشريحة ومسامير، مما أدى إلى عدم توافق مع حركة الفكين وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 70% "سبعون بالمائة".وكشف المحامي محمد رشوان دفاع المجني عليه، سيف مسعد جمعة ونادر محمد، عن أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ، فتقدم أهل المجني عليه بطلب للمحامي العام الأول بضرورة الطعن على الحكم وقام بالطعن على الدعوى المدنية وبفحص الأوراق قررت النيابة الطعن، وأحالت القضية إلى دائرة الاستئناف التي تداولتها بالجلسات، لتقضي حضوريًا بإلغاء حكم أول درجة، وقضت بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل.وشهدت منطقة النهضة واقعة مقتل شاب على يد ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان بـ«مقهى الحبايب» أثناء متابعته لمباراة الأهلي عندما حاول معاون المباحث ضبط شخص يدعى «مقروصة»، فاعترضه الأهالي، ومنعوه من ضبطه، فأخرج سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية استقر أحدها في صدر المجني عليه سيف مسعد، فتوفي وأصيب نادر محمد.