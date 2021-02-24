رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حيثيات حكم حبس معاون مباحث السلام بتهمة قتل شاب وإصابة آخر

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
أودعت محكمة جنح مستأنف السلام، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها بحبس معاون مباحث السلام 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في اتهامه بقتل شاب، وإصابة آخر باستخدام سلاحه الميري.

وقالت المحكمة إنها بمطالعتها للأوراق عن بصر وبصيرة وبموازنتها الأدلة الثبوت والنفي فقد اطمأنت لثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذًا بما تمخضت عنه أدلة الإثبات القولية والفنية، فأما عن الدليل القولي فقد وقر بعقيدة المحكمة ومن خلال ما تواترت عليه شهود الواقعة وهم سيد زينهم، وائل محمود صالح، محمود أشرف سید، وليد فارس محمود، بأن المتهم ومحاولة منه لفض جموع الأهالي، والتي تجمعت عقب ضبط القوة المرافقة للمدعو محمود مقروصة قام بإخراج سلاحه الأميري مطلقًا 3 أعيرة نارية أولها صوب الهواء والعيارين النار بين الأخرين قام بإطلاقهما في المواجهة المستوى المارة وبوضع أفقي مما ترتب عليه إصابة كل من المجني عليهما سيف مسعد جمعة، نادر محمد أحمد والذين كانا متواجدين بالمقهى حال حدوث الواقعة ذلك الدليل القولي، وقد اطمأنت له المحكمة، وتقريرا مصلحة الطب الشرعي، إذ أثبت تقرير الصفة التشريحية للمتوفي الرحمة مولاه سالف الذكر- أن الإصابة المشاهدة والموصوفة بصدره من إصابة نارية حيوية حدثت من عيار 9 مللي، والذي تم استخراجه من جسده، وتم إطلاقه من مسافة جاوزت مدى الإطلاق.

وأضافت الحيثيات أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أثبت إصابة المجني عليه نادر محمد أحمد بالرأس إصابة نارية حدثت من الإصابة بعيار ناري من مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب وفي نفس المستوى الأفقي، وقد تخلف عنها شلل تام بعصب الوجه الأيسر مما نتج عنه ضعف شديد بقوة السمع بالإذن اليسري وصعوبة في حركة غلق العينين والمضغ والكلام، بالإضافة إلى الكسر في زاوية الفك الأيسر مثبتًا بشريحة ومسامير، مما أدى إلى عدم توافق مع حركة الفكين وهو ما يعد عاهة مستديمة تقدر بحوالي 70% "سبعون بالمائة".

وكشف المحامي محمد رشوان دفاع المجني عليه، سيف مسعد جمعة ونادر محمد، عن أن محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم سنة مع إيقاف التنفيذ، فتقدم أهل المجني عليه بطلب للمحامي العام الأول بضرورة الطعن على الحكم وقام بالطعن على الدعوى المدنية وبفحص الأوراق قررت النيابة الطعن، وأحالت القضية إلى دائرة الاستئناف التي تداولتها بالجلسات، لتقضي حضوريًا بإلغاء حكم أول درجة، وقضت بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل.

وشهدت منطقة النهضة واقعة مقتل شاب على يد ضابط مباحث قسم شرطة السلام ثان بـ«مقهى الحبايب» أثناء متابعته لمباراة الأهلي عندما حاول معاون المباحث ضبط شخص يدعى «مقروصة»، فاعترضه الأهالي، ومنعوه من ضبطه، فأخرج سلاحه الميري، وأطلق أعيرة نارية استقر أحدها في صدر المجني عليه سيف مسعد، فتوفي وأصيب نادر محمد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

السيول تقطع طريق «رأس غارب-الزعفرانة».. وطوارئ بالبحر الأحمر

الصور

image description

عزبة البرج تغرق فى مياه الصرف الصحي

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

رسميًا وبعد التعديل..«التعليم» تعلن النماذج الاسترشادية للطلاب

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

«المنحرف جنسيا».. لماذا يجب ألا نصدق الفاجر عبد الله الشريف؟

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

عمرها 2200 سنة.. اكتشاف تماثيل وخيول فخارية بالصين

وفاة الشاعر الأمريكى لورانس فيرلينجيتى عن 101 عام

كيف تبعد القط عن العبث بالنباتات؟

أيام زمان

«كنت أرمى لها وردة من الشباك».. الحب الأول فى حياة إحسان عبدالقدوس

«شبعت أقلام وشلاليط».. اعترافات نجيب محفوظ عن أيام الطفولة

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس مع أبطال فيلم «الوسادة الخالية»

«الحراك الثقافى بين الانتماء والفكر المضاد» على مائدة أدب السويس

ليلى طاهر فى ضيافة صالون «مديحة حمدى» بالإبداع

عرض مسرحية «عيلة الفقري» بقصر ثقافة دمنهور اليوم