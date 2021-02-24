«التعليم» تصدر تنبيهات لطلاب الثانوي عن «التابلت» في الامتحانات

عممت وزارة التربية والتعليم عددا من التنبيهات للطلاب حول استخدام التابلت، وذلك أيام قليلة من امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والمقرر عقدها يومي 27 و28 فبراير الجاري.و قالت الوزارة في تعميمها أنه لابد من لابد من شحن التابلت جيدًا، والتأكد من الاتصال بشبكة "الواي فاي" الخاصة بالمدرسة وشحن باقة النت للشريحة المدعمة من الوزارة.وأشارت الوزارة إلى استلام الأكواد الخاصة بالجلسات الامتحانية، ونبهت الطلاب تنبيها هاما بعدم فتح أي نوافذ غير منصة الامتحان حتي لا يتعرضون للمشكلات.وأكدت الوزارة علي حظر الكتب الخارجية، أو أي تواجد موبايل وعلي عدم كتابة أي الفاظ خارجة، حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة.