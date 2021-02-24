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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

5 تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن امتحانات «أولى وتانية» ثانوي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:34 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وقامت الوزارة بتوزيعها في مستند رسمي، لمديريات التربية والتعليم قبل الامتحانات المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري.

وجاءت أبرز تلك التعليمات كالتالي:

- عدم السماح بعقد امتحان خارج المدرسة بأي حال من الأحوال، وفي حال أدائه خارج المدرسة يعتبر الطالب راسب.

- في حالة الإصابة أو الاشتباه بالاصابه بفيروس، يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها وتقديم التقرير الطبي لحالة الطالب معتمد من مستشفى حكومي أو تأمين صحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان وأدائه في وقت لاحق.

- لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، ويحرر محضر في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.

- مدير المديرية المسؤول عن قرارات إعادة تسكين الطلاب على اللجان الامتحانية.

- تلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والانترنت لأداء طلابها الامتحان داخلها.

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