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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقابل 160 ألف دولار.. الرئيس الأرجنتيني يستأجر طائرة «ميسي»

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:37 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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استأجر الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، في لافتة غير مسبوقة، طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في زيارة له إلى المكسيك.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، دعا فرنانديز للاحتفال المقام بمناسبة مرور 200 عام على استقلال المكسيك، وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وكشفت الصحيفة الغسبانية، أن فرنانديز استأجر طائرة نجم برشلونة الإسباني، مقابل 160 ألف دولار، ولمدة أربعة أيام.

وتصل قيمة طائرة ميسي الخاصة حاليًا إلى 15 مليون دولار، ويمتكلها منذ عام 2018، حيث قام بشرائها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن طائرة ميسي من نوع "غلف ستريم V"، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعد، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين.

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