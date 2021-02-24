أمريكا تُشير إلى تورط إيران في الهجوم على قاعدة للتحالف الدولي بالعراق

كشف البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الهجمات الصاروخية الأخيرة التي طالت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق.وبحسب بيان للبيت الأبيض، نقلته قناة «العربية»، أكد البنتاجون أن الصواريخ المستعملة عادة في العراق من قبل الميليشات أو مايعرف بخلايا الكاتيوشا إيرانية الصنع، وآتية من طهران.بدوره، شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة مع رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي على ضرورة محاسبة المتورطين بإطلاق الصواريخ، بحسب ما أفاد البيت الأبيض الأربعاء.كما أوضح أن بايدن والكاظمي ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف.وكانت المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد تعرضت مساء الاثنين، لهجوم بصواريخ خلف أضرارا مادية.