رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يقتحمون مبنى حكوميًا بإيران بعد سقوط قتيلين

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 02:24 ص
محتجون إيران
محتجون إيران
وكالات
طباعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن محتجين غاضبين اقتحموا مكتب حاكم إقليم في جنوب شرق إيران، وذلك بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن اثنين من مهربي الوقود على حدود باكستان.

وقال أحد السكان لوكالة "رويترز"، إن "المسؤولين الإيرانيين تساهلوا في السابق مع قدر بسيط من التهريب كمصدر للدخل للسكان المحليين المتضررين من ارتفاع نسبة البطالة لكنهم أحكموا السيطرة في الآونة الأخيرة".

ونقل التلفزيون الحكومي عن محمد هادي مرعشي مساعد الحاكم قوله، إن "اثنين قتلا بالرصاص على الجانب الباكستاني من الحدود".

إلا أن مسؤولي الحدود الباكستان قالوا إن "احتجاجات اندلعت أمس على الجانب الإيراني من الحدود بعد أن أطلقت القوات الإيرانية الرصاص باتجاه متورطين في تجارة الوقود الإيراني غير المشروعة".

وتكافح إيران، التي لديها بعض أقل أسعار الوقود بالعالم، عمليات التهريب المنتشرة إلى الدول المجاورة لا سيما في إقليم سستان وبلوخستان‭ ‬الذي يشهد منذ فترة طويلة اشتباكات بين قوات الأمن وانفصاليين مسلحين ومهربي المخدرات.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 633 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

القصة الكاملة لمقتل طفلة علي يد والدها بسبب «العادة السرية»

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

إدارة الزمالك: لائحة النادى معتمدة بعد موافقة اللجنة الأولمبية

فوز وادى دجلة والطيران والجونة فى دورى الكرة النسائية

أتلتيكو مدريد يخسر أمام تشيلسى بهدف دون رد بدورى الأبطال

بايرن ميونخ يفوز على لاتسيو 4-1 بدورى الأبطال

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الترند.. وسنينه!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. وائل لطفى يناقش «دعاة عصر السادات»

«دَوىُّ الجَائِحة» كتاب يحمل فى طياته الكثير من الدروس والعبر

وزيرة الثقافة تكرم فرق عمل مسرح المواجهة والتجوال.. الليلة

الشاعر العراقى عارف الساعدى بضيافة برنامج «اقرأ معانا»