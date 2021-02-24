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الأربعاء 24 فبراير 2021 الموافق 12 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:02 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك شائعات انتشرت هذه الأيام لبلبلة الطلاب وأولياء الأمور، في محاولات مستميتة لتعطيل الامتحانات والدراسة.

وحذرت الوزارة أولياء الأمور والطلاب من الشائعات، قائلة: "لا تلتفتوا إلى هذا كله لأن الامتحانات في مواعيدها المقررة كما أعلنا رسميا على (موقع الوزارة)، ولا تستمدوا معلومات من أى مصدر آخر".

وأضافت الوزارة أنه "انتشرت اليوم صور وهى مزورة بالكامل، وسيحاسب مروجها قانونيا، والله المعين لنا جميعا".

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