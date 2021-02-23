حمدوك يشيد بتقبل المواطنين لتحرير سعر الصرف

أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الثلاثاء، عن سعادته للتفاعل الكبير من قبل المواطنين داخل وخارج البلاد مع السياسات الاقتصادية الجديدة وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية حيث بلغ الدولار الواحد ما يقارب 400 جنيه سوداني.جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء ضمّ وزارء شؤون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وبحث الاجتماع إجراءات تنفيذ سياسة توحيد سعر الصرف والتحديات التي تواجه المواطنين والجهاز المصرفي في تطبيق القرار الجديد.وأوضح حمدوك أن تحرير سعر الصرف سيدفع بالاقتصاد الوطني نحو آفاق أفضل وتحقق نتائج ايجابية لجميع القطاعات بالبلاد.من جهته، شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة التجاوب من الجميع وتضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني الكبير.