بلطجة وفكر شيطاني.. الباز: لماذا يحاول الطلاب لي ذراع الدولة؟

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن محاولات الطلاب لتأجيل امتحانات نصف العام "استسهال" ورغبة في النجاح بدون مجهود.





وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ما يقوم به الطلبة عبر السوشيال ميديا "بلطجة" ومحاولة لـ"لي ذراع" الدولة، مشيرا إلى أن أحد الطلاب أطلق فكرة شيطانية لإجبار الدولة على تأجيل الامتحانات، تمثلت في قيام كل طالب بالاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة، والحديث عن وجود أعراض كورونا لديه، وبذلك تعلن الدولة عن إصابة مليون مواطن كل يوم بكورونا، وتضطر الدولة لتأجيل الامتحانات.





وأكد "الباز"، أن الحكومة لا تخطط لإعدام الطلبة ودفعهم للإصابة بكورونا، وهناك إجراءات احترازية سيتم اتخاذها تضمن عدم إصابة الطلاب بكورونا، لأنه لا يوجد دولة في العالم تتآمر على شعبها وتريد الإضرار به.



