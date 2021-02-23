ثقافة القليوبية تناقش «الذكرى 63 للوحدة بين مصر وسوريا»

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة القناطر الخيرية محاضرة للحديث عن الذكرى ٦٣ للوحدة بين مصر وسوريا، ألقاها الكاتب الصحفي محمد الحلواني.وأوضح خلالها أنه تم توقيع الوحدة بين مصر وسوريا التي تمر ذكراها الـ٦٣، خلال عام 1958، وعُرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة بدأت لتوحيد الدول العربية بتوقيع ميثاقها من قبل الرئيسين السوري شكري القوتلي، والزعيم المصري جمال عبدالناصر، واختيرت القاهرة عاصمة لها وتم خلالها توحيد برلماني البلدين في مجلس الأمة بالقاهرة، وألغيت الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة في القاهرة، كما أشار الحلواني إلى الأسباب التي أدت إلى الانفصال بين البلدين في عام 1961، وأعلنت سوريا عن قيام الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة حتى عام 1971.عقدت مكتبة كفر علي شرف الدين محاضرة بعنوان "حجر رشيد" للباحث الأثري محمد ماهر من منطقة أثار القليوبية، تحدث خلالها عن قصة اكتشاف حجر رشيد وعن أهميته الاثرية والعلمية للباحثين والعلماء في الأثار والتاريخ المصري القديم، كما نظم بيت ثقافة قها بالتعاون مع الإدارة الصحية بقها، محاضرة بعنوان "طنين الأذن" القتها تراجي إبراهيم مثقفة صحية، تم الحديث فيها عن طنين الأذن وهو إحساس غير موضوعي بسماع ضجيج في الأذنين بالإحساس غير الموضوعي، لأنه يقتصر سمعيا على المصاب فقط وهو شبيه بهدير موج البحر او أشبه بصفير بالأذن يمكن أن يظهر بوقت متواصل او على فترات متقطعة وقد يظهر بأذن واحدة او الأذنين وتكون الأذن الوسطى هي مصدر الضجيج ويسمع في الرأس، كما، تحدثت عن التشخيص والأعراض والعلاجات المتاحة لهذا المرض، إلى جانب تنظيم مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين محاضرة تثقيفية للحديث عن أمراض الشتاء وكيفية مقاومتها، القتها هبة شحته مثقفة صحية بوزارة الصحة، فيما نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تعليم كروشيه في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية.في إطار النشاط أونلاين قدم بيت ثقافة شبرا شهاب ورشة حكي للأطفال حول الذكرى ٦٣ للوحدة بين مصر وسوريا بصوت أحمد حسني، كما نظم بيت ثقافة طوخ ورشة حكي للحديث عن ثقافة الاختلاف وأهميتها بأسلوب مبسط للأطفال للشاعر مجدي أبوالخير، إلى جانب قراءة لقصة "الأسد والفأر" بصوت عبدالحميد صالح، بينما أعدت مكتبة كفر طحلة ورشة حكي لقصة "الأوزه الذهبية" بصوت أسماء الخميسي.