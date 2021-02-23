بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT وجامعة السويس

وقعت الأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT، بروتوكول تعاون مع جامعة السويس في مجالات الهندسة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس، والأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتورة إيمان وليم، المدير التنفيذى للأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT، والأستاذة إيمان عيسى مدير مكتب الإدارة العليا.ويستهدف بروتوكول التعاون بين الأكاديمية والجامعة التدريب وتبادل الخبرات في العلوم الهندسية (الهندسة -هندسة البترول - التعدين) والتكنولوجيا المختلفة، مما يعطي مساحة كبرى أمام الطلاب للاستفادة الكبرى وتنمية المهارات المهنية واكتساب الخبرات الجديدة.