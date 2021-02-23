رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» تحدد 3 سيناريوهات لنمو الناتج المحلي خلال 4 سنوات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 10:26 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
طباعة
حددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للسنوات المالية الأربعة القادمة، مشيرة إلى ثلاثة سيناريوهات، الأول سيناريو خط الأساس قياسًا إلى المتوسطات التاريخية للأعوام الـ 15 الماضية التى على أساسها من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو إيجابى يمثل 3% بنهاية العام الحالى 2020-2021، مقارنة بـ 3.6% فى العام السابق نتيجة معدل النمو المتباطئ للقطاعات الرئيسية مثل الفنادق والمطاعم وقناة السويس والصناعة خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، خاصة وأن هذه القطاعات تمثل حوالى 30% من إجمالى الناتج المحلى.

أما السيناريو المتفائل يستند إلى توقع نمو ستة قطاعات رائدة وهى: الزراعة، التصنيع، البناء، العقارات، الفنادق، المطاعم، والإتصالات والتى تشكل هذه القطاعات الستة حوالى 57% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم اختيارها بناءًا على أنها تخضع للإصلاحات وبالتالى من المتوقع أن تشهد معدلات نمو أعلى إذا تم تبنى الإصلاحات بشكل مناسب.

بينما يدور السيناريو المتشائم، على ثلاث قطاعات رئيسية هى: قناة السويس، النقل، الاستخراجات والتى تتأثر بشكل أساسى بتأثير الوباء العالمى خاصة فى ضوء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ متوسط معدلات النمو فى السيناريوهات الثلاثة 2.5% و3.4%، 3.6%و3.8%، للسنوات المالية الأربعة القادمة، موضحه أن القيم معقولة لأن الاقتصاد سيكون بالقرب من المستوى المحتمل البالغ 4% سنويًا بعد أن يخرج من تداعيات الوباء العالمى.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

الصور

image description

«تضامن دمياط» تختار الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

جولات ميدانية بالإسماعيلية لمواجهة تقلبات الطقس السيئ

image description

الثلج يكسو شوارع قرية جلبانة بالإسماعيلية (صور)

image description

تفاصيل جديدة في واقعة اللنش الغارق ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تكشف رسوم تلقى لقاح كورونا للمواطنين

أخبار حالة الطقس غدا في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة

السيسى يوجه بالاستمرار فى دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادى

القبض على سائق مركب بحيرة مريوط وإحالته للتحقيق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تعرف على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2021

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

ألمانيا تعتزم تنظيم مؤتمر عن تخفيض النفايات البلاستيكية

تعرف على دعاء عند نزول المطر للرزق مكتوب

أيام زمان

«كاد أن يقتله».. قصة مشهد بين محمد رضا وحسن حسنى سقط بعده الأخير مغشيًا عليه

«تعلم الكتابة من أجل فتاة.. واكتشفه جزار».. حكايات أمين يوسف غراب

«لعب دور المريض لمقابلته».. قصة لقاء جمع أنيس منصور والدالاي لاما

«رقصة كانت سبب الطلاق».. حكاية كمال الشناوي وهاجر حمدي

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
سيدة بريطانيا الثانية!
منى رجب
الخط الفاصل بين المقبول والمرفوض فى الإعلام المصرى
د.مينا بديع عبدالملك
حول الفقر الاختيارى.. لمن يهمهم الأمر «2-2»
المزيد

الثقافة

اتحاد الناشرين يوفر مشروعا صحيا لأعضاء الجمعية العمومية

ثقافة القليوبية تناقش «الذكرى 63 للوحدة بين مصر وسوريا»

المركز الثقافي بطنطا يناقش ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

«كقطة تعبر الطريق».. عندما تنازع الإنسان هوياته القاتلة