«التخطيط» تحدد 3 سيناريوهات لنمو الناتج المحلي خلال 4 سنوات

حددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقعات معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للسنوات المالية الأربعة القادمة، مشيرة إلى ثلاثة سيناريوهات، الأول سيناريو خط الأساس قياسًا إلى المتوسطات التاريخية للأعوام الـ 15 الماضية التى على أساسها من المتوقع أن تحقق مصر معدل نمو إيجابى يمثل 3% بنهاية العام الحالى 2020-2021، مقارنة بـ 3.6% فى العام السابق نتيجة معدل النمو المتباطئ للقطاعات الرئيسية مثل الفنادق والمطاعم وقناة السويس والصناعة خلال الربع الأول من العام المالى 2020-2021، خاصة وأن هذه القطاعات تمثل حوالى 30% من إجمالى الناتج المحلى.أما السيناريو المتفائل يستند إلى توقع نمو ستة قطاعات رائدة وهى: الزراعة، التصنيع، البناء، العقارات، الفنادق، المطاعم، والإتصالات والتى تشكل هذه القطاعات الستة حوالى 57% من الناتج المحلى الإجمالى، وتم اختيارها بناءًا على أنها تخضع للإصلاحات وبالتالى من المتوقع أن تشهد معدلات نمو أعلى إذا تم تبنى الإصلاحات بشكل مناسب.بينما يدور السيناريو المتشائم، على ثلاث قطاعات رئيسية هى: قناة السويس، النقل، الاستخراجات والتى تتأثر بشكل أساسى بتأثير الوباء العالمى خاصة فى ضوء الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، حيث يبلغ متوسط معدلات النمو فى السيناريوهات الثلاثة 2.5% و3.4%، 3.6%و3.8%، للسنوات المالية الأربعة القادمة، موضحه أن القيم معقولة لأن الاقتصاد سيكون بالقرب من المستوى المحتمل البالغ 4% سنويًا بعد أن يخرج من تداعيات الوباء العالمى.