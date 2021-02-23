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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 مارس.. استئناف مدير أعمال هيفاء وهبى على حكم حبسه

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:59 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة 7 مايو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من مدير أعمال هيفاء وهبي محمد وزيري على الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنح.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد أمس أصدرت حكمها على محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بالسجن 5 سنوات، في تهمتي التبديد والنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

يذكر أن محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أكد أنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، فإنه يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة الكبيرة.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

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