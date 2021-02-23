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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تحدد تصوراتها الخاصة بخطوات حذرة لإنهاء الإغلاق

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:15 م
ميركل
ميركل
وكالات
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حددت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تصوراتها الخاصة بالقيام بخطوات حذرة لإنهاء الإغلاق مقرونة باختبارات متزايدة بشأن جائحة كورونا.

جاء ذلك وفقًا لما نقله مشاركون في جلسة افتراضية للكتلة البرلمانية لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي عن المستشارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء.

وقالت ميركل إن هناك ثلاثة مجالات سيتم فيها الفتح تدريجيًا، وأوضحت أن هذه المجالات الثلاثة تتعلق بقيود المخالطة الشخصية ومجالي التعليم والاقتصاد.

وذكرت المستشارة الألمانية أنه ينبغي "هنا" معالجة خطوات الفتح حتى مؤتمر رؤساء حكومات الولايات المزمع انعقاده في الثالث من مارس المقبل، مشيرة إلى أنه عندئذ سيتم الاتفاق على الظروف التي يمكن في ظلها اتخاذ هذه الخطوات.

ورأت ميركل أن كل خطوة للفتح ينبغي أن يكون هدفها العمل على تجنب معاودة النمو الأسي لحالات الإصابة في ضوء وجود الطفرات المختلفة للفيروس، وطالبت بالعمل حتى الصيف المقبل على إيجاد مسار يمكن من خلاله رؤية مدى تأثير اللقاح بشكل ملحوظ، كما طالبت بالعمل بأقصى ما يمكن للحيلولة دون معاودة غلق ما يتم فتحه.

وتابعت ميركل أن أول المجالات الثلاثة يتعلق بقيود المخالطات الشخصية وإمكانيات الالتقاء في مجموعات معينة وثانيها يتعلق بقضايا التعليم أي بالمدارس الابتدائية والصفوف العليا والمدارس الثانوية والمدارس المهنية والجامعات، وثالثها يتعلق بالقضايا الاقتصادية أي بالمحلات والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى الرياضة الجماعية والفعاليات الثقافية.

واقترحت ميركل أن أفضل شيء هو العمل في شكل حزم بحيث لا يتم اختيار شيء واحد من كل مجال وبحيث يمكن المحاولة بشكل منطقي لتجميع أشياء من مجالات حياتية مختلفة.

وحذرت ميركل من أنه في حال حدوث النمو الأسي لحالات الإصابة مرة أخرى، فعندئذ سرعان ما سيعود الموقف الذي تتزايد فيه أعباء النظام الصحي، وقالت إنه مع دورة مضاعفة للعدوى من 10 إلى 14 يوما سترتفع في هذه الحالة أعداد الإصابات بشكل سريع جدا.

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