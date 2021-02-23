إيطاليا تسجل 13 ألف إصابة جديدة و356 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 13 ألفا و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و356 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 96 ألفا و348 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية الأزمة مليونين و832 ألفا و177 شخصا.