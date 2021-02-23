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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الالتزام بالملابس الثقيلة.. نصائح للمواطنين بالتزامن مع الطقس السيئ

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 08:53 م
الطقس السيئ
الطقس السيئ
شيماء دهب
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ننشر نصائح للمواطنين بالتزامن مع الطقس السيء حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية عند استمرار الطقس السيء الذي يجتاح البلاد، مما يسبب الأمطار الغزيرة والصقيع، حتى ظهر غدًا الأربعاء على محافظة القاهرة مع استمرار الأمطار على شمال ووسط سيناء قد تصل لحد السيول.

نصائح للمواطنين بالتزامن مع الطقس السيء 



وفي هذه السطور نوضح بعض النصائح للمواطنين خلال سقوط الأمطار.
- ارتداء الملابس الشتوية وعدم خلع المعاطف والجواكيت الثقيلة لبرودة الطقس.
- عدم النزول من المنزل خاصة في ظل تساقط الأمطار والطقس السيء والخروج فقط عند اللزوم.
- عدم التعرض لتيارات الهواء المباشرة تجنبًا للإصابة بالبرد.
- عدم التواجد في مناطق هبات الريح القوية
- عدم الاقتراب أو ملامسة أعمدة الكهرباء داخل الشوارع.
- عدم التواجد في مناطق سقوط الأمطار الغزيرة خاصة مع وجود البرق.

أما السائقين عليهم:
- عدم مزاولة أيا أنشطة بحرية.
- القيادة بهدوء وترك مسافة بين السيارات بالقدر الكافي.
- عدم ركن السيارة تحت الأشجار واللوحات الإعلانية.
- التأكد من سلامة مساحات السيارة.

أما مريض الحساسية عليه:
- عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة خلال الطقس السيء.
- غلق النوافذ جيدًا لعدم دخول الأتربة.
- ضرورة تناول الماء والسوائل الدافية بالكمية الكبيرة خلال اليوم.

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أما مرضي الجيوب الأنفية:
- الابتعاد عن التيارات الهوائية والأتربة حيث أنها تساعد على زيادة الالتهابات.
- التشديد على ارتداء الكمامة مما يمنع انتشار عدوى الجيوب الأنفية
- تناول فيتامين سي فور شعور الفرد بالالتهابات بالإضافة للحصول على نقط الأنف اللازمة.

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