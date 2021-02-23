أمطار غزيرة.. الطقس السيئ يرفع حالة الطوارئ القصوى بكفرالشيخ

أعلنت أجهزة محافظة كفرالشيخ حالة الاستنفار القصوى للتعامل مع سوء الأحوال الجوية والأمطار الشديدة، محذرة المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة الكهربائية والمحلات حفاظًا على سلامتهم.وتعرضت المحافظة لسيل من الأمطار الرعدية والغزيرة منذ ساعات الصباح الأولى، وأكثر المناطق تعرضًا لهذه العاصفة هي مناطق البرلس وبلطيم وقرى بر بحري.وتحول الطريق الساحلي الدولي إلى شبه خالٍ من مرور السيارات إلا القليل منها، والتي تسير ببطء نظرًا لغزارة الأمطار وتراكم المياه بكميات كبيرة على جانبي الطريق مما يُعيق حركة السير.