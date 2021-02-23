محافظ الإسكندرية يشهد مراسم استلام دفعة جديدة من عربات قطارات مجرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مراسم استلام دفعة جديدة من عربات قطارات مجرية ضمن أسطول 1300 عربة توردها شركة TMH المجرية بميناء الإسكندرية.جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، وبيتر سبارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، واندراش كوفاش سفير المجر بالقاهرة، وجورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة، وكيريل ليبا شركة ترانس ماش هولندج الروسية، والمهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.