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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية» تطالب إيران بإعطاء إجابات بشأن آثار اليورانيوم التى عثر عليها

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 06:37 م
الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
عبير سليم
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ينبغي على إيران أن تعطي إجابات بشأن آثار المواد النووية، بما في ذلك اليورانيوم، التي عثر عليها في غير مكانها.

وأضاف جروسي أن "الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.

وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير.

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