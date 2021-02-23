تصليح خط الصرف الخاص بطرد فندق السوفتيل فى الأقصر

بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بإنهاء أعمال الصرف الصحي المتعطلة، أوضح العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه تم تصليح خط الصرف الخاص بطرد فندق السوفتيل على محطة رفع صرف صحى الكرنك على طريق طراد النيل الأقصر العشى أمام فندق سوفتيل الكرنك، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بقيادة اللواء محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وإشراف المهندس وليد محمد عباس، مدير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالزينية، ومحمد عابد، مشرف شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بالمركز.