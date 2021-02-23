



تم تخصيص رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لمساندة الاسر التي تعاني من الدخل المنخفض ومن ذوات الدخل المنخفض ليتمكنوا من العيش حياة كريمة وتوفير احتياجاتهم المعيشية اليومية، ولذلك تم تخصيص ذلك المعاش لمساندة الاسر التي يتوافر فيها تلك الشروط الموضحة من قبل الوزارة للحصول على معاش تكافل وكرامة.



خطوات الاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة



يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بإتباع الخطوات التالية:-



1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط

2 - اختيار أيقونة تكافل وكرامة

3 - كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقم

4 - الضغط على أيقونة استعلام

5 - ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة:-

- الاسم رباعي

- الرقم القومي

- المحافظة التابع لها

- نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – كرامة )

- حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).

6 - في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوى وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.



تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

وتعمل الدولة دائما بان تبحث كثيرا في احوال المواطنين المادية لكي تساعد وتنهض بالشعب المصري الي افضل عيشة كريمه يستحقوها وتاتي تلك المنحه من وزارة التضاكن الاجتماعي بناءا علي توجيهات وتعليمات رئيس الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمدها بسبب انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ"كوفيد19-"، العالم وفي مصر ايضا ليتم اغلاق اغلبيه الاعمال التي تعتمد علي الدخل اليومي للعمال المصريين. يمكن للراغبين في الحصول على المعاش الاستثنائي الذي تمنحه وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا بإتباع الخطوات التالية:-1 - تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط www.moss.gov.eg 2 - اختيار أيقونة تكافل وكرامة3 - كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن المعاش الشهري والمكون من 14 رقم4 - الضغط على أيقونة استعلام5 - ستظهر كافة بيانات الراغب في الاستعلام عن صرف المعاش كاملة:-- الاسم رباعي- الرقم القومي- المحافظة التابع لها- نوع المعاش المتقدم للحصول عليه ( تكافل – كرامة )- حالة البطاقة ( سارية - منتهية ).6 - في حالة وجود شكوى يتم الضغط على أيقونة الشكاوى وتسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.وتعمل الدولة دائما بان تبحث كثيرا في احوال المواطنين المادية لكي تساعد وتنهض بالشعب المصري الي افضل عيشة كريمه يستحقوها وتاتي تلك المنحه من وزارة التضاكن الاجتماعي بناءا علي توجيهات وتعليمات رئيس الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي ليمدها بسبب انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ"كوفيد19-"، العالم وفي مصر ايضا ليتم اغلاق اغلبيه الاعمال التي تعتمد علي الدخل اليومي للعمال المصريين.

يبحث المواطنون عن، وننشر لكم اليوم الثلاثاء 23-2-2021، رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة.