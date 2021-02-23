تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي
الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:36 م
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، عن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي، ويعتبر الرابط الإلكتروني أسهل ما يمكن حتى يتمكن من خلاله التسجيل في الاستمارة الخاصة به، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الرابط الإلكتروني نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي إلكترونيًا، للتسهيل على الطلاب للتسجيل حتى يتمكن من أداء الامتحانات وتوفير الوقت عليهم ومساندهم قبل أداء الامتحانات، وذلك خوفًا عليهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.
ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره الحالي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص كيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط التسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي: moe-register.emis.gov.eg
2 - ويتم تحويل الطالب إلى صفحة أخرى حتى يختار منها حساب الطالب، ثم يدخل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم والكود، وبذلك يتم إنشاء الحساب.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي إلكترونيًا، للتسهيل على الطلاب للتسجيل حتى يتمكن من أداء الامتحانات وتوفير الوقت عليهم ومساندهم قبل أداء الامتحانات، وذلك خوفًا عليهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.
ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الإعدادية، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره الحالي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص كيفية تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
رابط التسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليمأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط التسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي لعام 2021 الموحد على مستوى الجمهورية والتي تقام في يوم واحد فقط بنظام الامتحان متعدد التخصصات.
رابط التسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي: moe-register.emis.gov.eg
خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم1 - يجب على الطالب الدخول أولًا على رابط موقع وزارة التربية والتعليم وملئ الاستمارة وطباعتها أن يكون لديه البريد الإلكتروني المدرسي الخاص به.
2 - ويتم تحويل الطالب إلى صفحة أخرى حتى يختار منها حساب الطالب، ثم يدخل الرقم القومي الخاص به المكون من 14 رقم والكود، وبذلك يتم إنشاء الحساب.