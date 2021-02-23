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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:21 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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في الفترة الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بموقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب المرحلة الابتدائية، عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد أداء امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، وذلك بعد أن تغلبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة الصعاب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بعد أن تسبب في غلق المدراس والجامعات من كافة المراحل التعليمية والمراكز الخصوصية، وذلك بالإلتزام بقرارات الحكومة المصرية من خلال إتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والإحترازية، خوفا على صحة الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.


ولأن عمليات البحث على محركات الإنترنت مستمرة من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الإبتدائي، يعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 وباقي المراحل التعليمية

1 - موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2021 يوم الأحد الموافق 28-2-2021.

2 - موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2021 يوم الإثنين الموافق 1-3-2021.

3 - موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021.

4 - موعد امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021 يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021.

5 - موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021 يوم الخميس الموافق 4-3-2021.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء امتحانات الطلاب في أشهر الدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في ورقة واحدة تجمع كل المواد الدراسية، ويكون هذا الامتحان آخر كل شهر من مارس وأبريل ومايو، ولا يوجد امتحان لنهاية العام.

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تقديم كل ما هو سهل ومتاح للطلاب من كافة المراحل التعليمية، وذلك مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية، حفاظاُ على صحة الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي عاود في الانتشار من جديد.

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