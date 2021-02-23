ارتفاع أسعار النفط يدفع المؤشر السعودي للصعود

أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء وتصدر المؤشر السعودي المكاسب بينما انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر أكثر من واحد في المئة.وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية فيما يزيد على أسبوع، مدعوما بارتفاع أسعار النفط.جاء الارتفاع في أسعار النفط الخام بدعم من تخفيف محتمل لإجراءات العزل العام جراء تفشي كوفيد-19 في أنحاء العالم وتوقعات اقتصادية إيجابية وانخفاض الإنتاج مع تباطؤ تعافي الإمدادات الأمريكية بعد أن أدت أحوال جوية شديدة البرودة في تكساس إلى توقف الإنتاج.ودعمت الأسهم المالية المؤشر إذ قفز سهم مصرف الراجحي أربعة بالمئة بينما ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة.وتراجع مؤشر دبي عن خمس جلسات من الخسائر، لكنه أغلق على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثلاثة بالمئة.وكان المؤشر صعد أثناء الجلسة بما يزيد على واحد بالمئة.قال وائل مكارم محلل الأسواق لدى آي.سي.إم "التفاؤل بسبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يلعب دورا جيدا في فتح شهية المستثمرين مجددا".وعكس مؤشر أبوظبي أداء دبي إذ أغلق مرتفعا بنحو 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ما يقرب من واحد بالمئة بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 1.2 درهم للسهم لعام 2020.وخالف المؤشر القطري الاتجاه إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة.وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، المكاسب التي حققها مبكرا وأغلق منخفضا 3.4 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بما يزيد على واحد في المئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.