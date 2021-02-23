رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط يدفع المؤشر السعودي للصعود

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:49 م
النفط السعودي
النفط السعودي
وكالات
طباعة
أغلقت معظم أسواق الخليج على ارتفاع اليوم الثلاثاء وتصدر المؤشر السعودي المكاسب بينما انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر أكثر من واحد في المئة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.8 بالمئة، مسجلا أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئوية فيما يزيد على أسبوع، مدعوما بارتفاع أسعار النفط.

جاء الارتفاع في أسعار النفط الخام بدعم من تخفيف محتمل لإجراءات العزل العام جراء تفشي كوفيد-19 في أنحاء العالم وتوقعات اقتصادية إيجابية وانخفاض الإنتاج مع تباطؤ تعافي الإمدادات الأمريكية بعد أن أدت أحوال جوية شديدة البرودة في تكساس إلى توقف الإنتاج.

ودعمت الأسهم المالية المؤشر إذ قفز سهم مصرف الراجحي أربعة بالمئة بينما ارتفع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك البلاد، 1.8 بالمئة.

وتراجع مؤشر دبي عن خمس جلسات من الخسائر، لكنه أغلق على ارتفاع طفيف 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ثلاثة بالمئة.

وكان المؤشر صعد أثناء الجلسة بما يزيد على واحد بالمئة.

قال وائل مكارم محلل الأسواق لدى آي.سي.إم "التفاؤل بسبب انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد يلعب دورا جيدا في فتح شهية المستثمرين مجددا".

وعكس مؤشر أبوظبي أداء دبي إذ أغلق مرتفعا بنحو 0.2 بالمئة، مع صعود سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) ما يقرب من واحد بالمئة بعد أن أوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح إجمالية قدرها 1.2 درهم للسهم لعام 2020.

وخالف المؤشر القطري الاتجاه إذ تراجع للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضا 0.6 بالمئة.

وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، المكاسب التي حققها مبكرا وأغلق منخفضا 3.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بما يزيد على واحد في المئة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»