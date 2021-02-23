رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة خبراء كورية جنوبية: لقاح فايزر ضد كورونا فعال بنسبة 95%

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 05:02 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
أ ش أ
طباعة
كشفت لجنة خبراء كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية بنسبة تتجاوز 95%، مشيرة إلى أن استخدام اللقاح لا يمثل مشكلة للشباب.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، قولها إن اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء خارجيين والمكلفة بمراجعة فعالية وسلامة لقاح فايزر، نصحت بالموافقة على نظام الجرعتين الكاملتين من فايزر، بعد أن أظهر فعالية على جميع البالغين، بمن فيهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

وأشارت إلى أن مراجعة اللجنة تعد هي الخطوة الأولى من ثلاث خطوات تقييم مستقلة ومنفصلة قبل أن تمنح الوزارة الموافقة النهائية، حيث استعرضت اللجنة التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر على 3 آلاف و448 مشاركًا في ستة بلدان، حيث تلقى نصفهم اللقاح وتلقى النصف الآخر علاجًا وهميًّا.

وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن تفاعلات شديدة لأقل من 0.6% من متلقي اللقاح، لكن ذلك المعدل كان ضمن المعدل المسموح به.

من جانبها، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المراجعة الثانية الخميس المقبل، في حين سيتم إعلان الموافقة النهائية الجمعة المقبلة.

وستبدأ كوريا الجنوبية تقديم جرعات لقاح فايزر لأول مرة إلى 58 ألفًا و500 عامل من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعالجون مرضى كورونا يوم السبت المقبل.

وستحصل البلاد على جرعات لقاح فايزر من مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وسيتم إعطاء جرعات اللقاح أولًا في خمسة مرافق مخصصة للتطعيم تديرها البلاد، حيث تتطلب تلك الجرعات تخزينًا شديد البرودة.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

مصرع وإصابة 4 في حادث سير بأسيوط

image description

«تعليم دمياط» يناقش استعدادات امتحانات النقل المجمعة

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

الأكثر قراءة

القبض على المالك.. النيابة العامة تكشف تفاصيل غرق «مركب الإسكندرية»

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري

عبر 40 مركزًا بالجمهورية.. «الصحة»: بدء تسجيل المواطنين لأخذ لقاح كورونا الأحد

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي

مواعيد فتح الطيران السعودي واستئناف الرحلات الجوية

200 عامًا على رحيل أشهر شعراء الرومانسية جون كيتس

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجرامًا من بقايا نيزك في السويد

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»