لجنة خبراء كورية جنوبية: لقاح فايزر ضد كورونا فعال بنسبة 95%

كشفت لجنة خبراء كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد أظهر فعالية بنسبة تتجاوز 95%، مشيرة إلى أن استخدام اللقاح لا يمثل مشكلة للشباب.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، قولها إن اللجنة الاستشارية المكونة من خبراء خارجيين والمكلفة بمراجعة فعالية وسلامة لقاح فايزر، نصحت بالموافقة على نظام الجرعتين الكاملتين من فايزر، بعد أن أظهر فعالية على جميع البالغين، بمن فيهم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.وأشارت إلى أن مراجعة اللجنة تعد هي الخطوة الأولى من ثلاث خطوات تقييم مستقلة ومنفصلة قبل أن تمنح الوزارة الموافقة النهائية، حيث استعرضت اللجنة التجارب السريرية التي أجرتها شركة فايزر على 3 آلاف و448 مشاركًا في ستة بلدان، حيث تلقى نصفهم اللقاح وتلقى النصف الآخر علاجًا وهميًّا.وأوضحت اللجنة أنه تم الإبلاغ عن تفاعلات شديدة لأقل من 0.6% من متلقي اللقاح، لكن ذلك المعدل كان ضمن المعدل المسموح به.من جانبها، أكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المراجعة الثانية الخميس المقبل، في حين سيتم إعلان الموافقة النهائية الجمعة المقبلة.وستبدأ كوريا الجنوبية تقديم جرعات لقاح فايزر لأول مرة إلى 58 ألفًا و500 عامل من العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعالجون مرضى كورونا يوم السبت المقبل.وستحصل البلاد على جرعات لقاح فايزر من مبادرة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وسيتم إعطاء جرعات اللقاح أولًا في خمسة مرافق مخصصة للتطعيم تديرها البلاد، حيث تتطلب تلك الجرعات تخزينًا شديد البرودة.