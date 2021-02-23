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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة اليمنية: جماعة الحوثي لا تبدي أي نوايا جادة لتحقيق السلام

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:58 م
الحوثي
الحوثي
وكالات
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قال وزير الخارجية وشئون المغتربين في الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي لا تبدي أي نوايا جادة نحو تحقيق السلام في البلاد التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها بن مبارك في العاصمة السعودية الرياض مع مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن، تيم ليندر كينج، وفق الوكالة اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض بن مبارك تطورات الأوضاع في ظل العدوان والتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية ومخاطر ذلك على عملية السلام في اليمن.

وقال بن مبارك: "الميليشيات الحوثية أدمنت الحرب واسترخصت أرواح اليمنيين، خاصة الأطفال الذين تزج بهم في أتون معاركها الخاسرة تنفيذًا للأوامر التي تتلقاها من النظام الإيراني لغرض زعزعة أمن اليمن والمنطقة".

وأضاف: "قوات الجيش الوطني في مأرب وغيرها من المحافظات تقوم بواجبها للدفاع عن المدن والمدنيين ضد هذا العدوان الإرهابي الحوثي".

وحذر من "الكلفة الإنسانية الكبيرة الناشئة من استمرار هذا التصعيد، خاصة مع ما تقوم به هذه ميليشيا الحوثي من اعتداءات على معسكرات النازحين في مأرب واستخدامهم كدروع بشرية، أو من خلال تحشيدها المستمر للمقاتلين وتجنيد الأطفال، وإرسالهم لجبهات القتال في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

ولفت إلى أن "تصرفات الجماعة الحوثية تظهر بشكل واضح أنها لا تبدي أي نوايا جادة تجاه تحقيق السلام أو تجاه الحفاظ على أرواح اليمنيين".

وشدد الوزير على أن هذا الأمر يتطلب من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي، لإجبارها على وقف العنف والقبول بحل سياسي يحقق السلام في اليمن بناء على المرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

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