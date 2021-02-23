أمين التعاون الخليجي يبحث مع وزير خارجية المغرب تطورات القضايا الإقليمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، ووزير الخارجية المغربي ناصر بو ريطه، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب، وذلك على ضوء مخرجات قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي احتضنتها محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهما اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، حيث جرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات، كما تم مناقشة اجتماعات فرق العمل المشترك وما توصلت إليه من نتائج في إطار خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها.ووفقًا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون، تناول الاجتماع مناقشه القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بين الطرفين، وفق الرؤية المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، ودفع جهود التنمية في ظل التحديات التي تتطلب ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين لخدمة المصالح العليا الخليجية والمغربية، وفقًا لتوجيهات قادة دول المجلس، وعاهل المغرب.