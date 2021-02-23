مسلحون يقتلون 6 من الخريجين وعنصرين بقوات الدفاع الإثيوبية فى تيجراى

لقي نحو 6 طلاب من خريجي الجامعات الجدد وعنصرين من قوات الدفاع الإثيوبي مصرعهم في منطقة تيجراي بإثيوبيا عندما فتح مسلحون مجهولو الهوية النار على حافلة كانت متوجهة من ميكيلي إلى العاصمة أديس أبابا.وذكرت مصادر صحفية أن أكثر من 10 طلاب آخرين أصيبوا بجراح في الهجوم نفسه، الذي استهدف حافلة تقل نحو 41 من خريجي الجامعات العائدين إلى منازلهم بعد تكريمهم في حفل التخرج.وقال أحد الطلاب الناجين، الذي أصيب بجراح، إن عدد المسلحين الذين نفذوا الهجوم يُقدر بين 30 و50 شخصًا، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى في وولدي أوكوبو.وأضاف أن الطريق كان مُغلقًا عندما وصلت الحافلة إلى أدي جودوم، وكانت مجموعة من الشباب تغلق الطريق، حيث تمكنت عناصر قوات الدفاع المرافقة للحافلة من فتح الطريق، ثم أوقف مسلحون الحافلة مجددًا بالقرب من أدي ميسنو، ونزل عنصران من قوات الدفاع من الحافلة للتحدث مع المسلحين ثم اندلع إطلاق النار.