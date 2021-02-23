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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الصحفيين»: لا طعون على المرشحين في انتخابات التجديد النصفي حتى الآن

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 04:49 م
الصحفيين
الصحفيين
محمد جعفر
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أكد خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، عدم تلقي اللجنة أية طعون أو تنازلات في اليوم الأول لفتح باب تلقي الطعون والتنازلات.

تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، اليوم الثلاثاء ولمدة خمسة أيام، تلقي طلبات الطعون والتنازلات.

وكانت اللجنة أغلقت باب تلقي أوراق الترشح في الانتخابات المقرر لها الخامس من مارس المقبل لاختيار نقيب وستة أعضاء بالمجلس.

وترشح على منصب النقيب 6 صحفيين هم: سيد الإسكندراني وضياء رشوان وطلعت هاشم وكارم يحيى ورفعت رشاد ومحمد مغربي.

وترشح على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق الـ(15) سنة 20 مرشحًا: منهم النائب إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس النقابة الأسبق، والنائب السابق السيد حجازي، وخالد البلشي، عضو مجلس النقابة الأسبق، ومحمد خراجة وحسين الزناتي، عضوا مجلس النقابة.

فيما ترشح 35 صحفيا لعضوية مجلس النقابة تحت الـ(15) سنة، أبرزهم؛ أبو السعود محمد، عضو مجلس النقابة السابق، وجمال عبد الرحيم، وأيمن عبد المجيد ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، أعضاء المجلس الحالي.

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