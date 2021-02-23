سقوط أمطار غزيرة في منطقة العباسية بالقاهرة (صور)

شهدت منطقة العباسية بمحافظة القاهرة تساقط أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار رعدية غزيرة على جميع الأنحاء من شرق وغرب المدينة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ الثانية التي تشهدها البلاد.وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الـ72 ساعة المقبلة، أمس، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر بسبب سقوط الأمطار التي تستمر اليوم الثلاثاء، وأضافت الهيئة أنه سيكون هناك أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.