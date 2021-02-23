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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

العلماء والسكان الأصليون يتّحدون لإنقاذ طائر «الكندور» الكولومبي

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:24 م
طائر الكندور
طائر الكندور
وكالات
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ساهمت كاميرات وطقوس تقليدية في عملية إحصاء غير مسبوقة لطيور الكَندور في جبال الأنديس في كولومبيا حيث يواجه الطائر "المقدس" لدى السكان الأصليين في أميركا الجنوبية خطر الانقراض.

قبل دخول محمية بوراثي ناشونال بارك في جنوب غرب كولومبيا، يهز روسندو كويرا أغصان نبتة المريمية الطبية لجذب طير كندور إلى طعم.

وهذا الهندي من شعب كوكونوكو هو جزء من مجموعة من 300 متطوع انتشروا في وقت سابق من الشهر الجاري في مئة موقع في كولومبيا لإجراء أول تعداد لهذه الطيور الرمزية لجبال الأنديس.

وتسمح المعارف المتوارثة عن الأسلاف لهذا الطبيب التقليدي البالغ من العمر 52 عاما إرشاد عدسات العلماء التي تراقب القمم المختبئة في الضباب على ارتفاع أكثر من 3200 متر.

ورغم أن الخبراء يقدرون أن حوالى 130 من طيور الكندور تعيش في جبال الأنديس الكولومبية، لا يعرف العدد الدقيق لهذه الطيور التي لا تتزاوج إلا مع طير واحد.

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