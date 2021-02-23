مسؤولة طبية: حزب العدالة والتنمية أفشى كورونا بين الأتراك

أعلنت جايا أوسلور، رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة إسكي شهير عثمان غازي، أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعات التي شهدت مؤتمرات حزب العدالة والتنمية.ونشرت رئيسة قسم الأمراض المعدية بجامعة إسكي شهير، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة توضح الزيادة التي حدثت في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعات التي شهدت مؤتمرات لحزب العدالة والتنمية.وبلغ متوسط الإصابات في مدينة جيرسون في الفترة من 8 إلى 14 فبراير الجاري 184.34 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، وعقد مؤتمر العدالة والتنمية في 8 فبراير، وفي الفترة من 15 إلى 21 فبراير ارتفع متوسط حالات الإصابة إلى 217.51 حالة.فيما شهد متوسط الحالات في مدينة صقاريا، في الفترة من 8 إلى 14 فبراير 76.77 إصابة من بين كل 100 ألف شخص، وعقد مؤتمر العدالة والتنمية في 12 فبراير، وفي الفترة من 15 إلى 41 فبراير ارتفع متوسط حالات الإصابة إلى 103.01 إصابة.