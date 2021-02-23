رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: 375 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي المتكامل في بئر العبد

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:12 م
الصرف الصحي
الصرف الصحي
أ ش أ
طباعة
قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، إنه يجرى إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة (بئر العبد) بتكلفة 375 مليون جنيه، والذي تم وضع حجر الأساس لإقامته في أكتوبر الماضي، علاوة على تنفيذ مشروع لإمداد قرى بئر العبد بمياه الشرب النقية.

وأوضح عبدالفتاح أن المرحلة الأولى لإمداد قرى بئر العبد بالمياه تشمل قرى (30 يونيو، قاطية، اقطية، المريح، والجناين)، لافتا إلى أن المشروع يشمل خزانا أرضيا سعة 4 آلاف متر مكعب من المياه وخطا ناقلا للمياه إلى تلك القرى وتغذيتها من خط 700 ملليمتر، وستتم في المرحلة الثانية إضافة 6 قرى أخرى لتغذيتها بالمياه، علاوة على البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدن "الشيخ زويد والحسنة ونخل".

وأضاف أنه يجرى الانتهاء من باقي قطاعات الشبكة الجديدة متمثلة في مناطق "الخزان العالي، الصفا، الريسة، ضاحية السلام، العبور، الرائد العربي، أبوصقل، ودريم لاند"، لافتا إلى أن المحافظة بصدد الانتهاء من تشغيل وتجربة باقي القطاعات، تمهيدا للاستلام الابتدائي للشبكة بالكامل لتوفير المياه النقية لأهالي مدينة العريش وتوفير احتياجاتهم من المياه العذبة.

وأشار عبدالفتاح إلى وجود 4 محطات تحلية للمياه تم افتتاحها في أكتوبر الماضي وتعمل حاليا، بالإضافة إلى كمية المياه الواردة من محطة مرشحة القنطرة شرق عبر خط مياه الألف ملليمتر، مؤكدا استمرار ضخ المياه من محطة القنطرة مع محطات التحلية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.

ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة التحلية العملاقة الجاري إقامتها غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في النهاية، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة أكبر من 60%، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

التعليم العالي: لا صحة لشائعات تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات

الصور

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

العلماء والسكان الأصليون يتّحدون لإنقاذ طائر «الكندور» الكولومبي

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجراما من بقايا نيزك في السويد

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»