شمال سيناء: 375 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحي المتكامل في بئر العبد

قطية، المريح، والجناين)، لافتا إلى أن المشروع يشمل خزانا أرضيا سعة 4 آلاف متر مكعب من المياه وخطا ناقلا للمياه إلى تلك القرى وتغذيتها من خط 700 ملليمتر، وستتم في المرحلة الثانية إضافة 6 قرى أخرى لتغذيتها بالمياه، علاوة على البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمدن "الشيخ زويد والحسنة ونخل".



وأضاف أنه يجرى الانتهاء من باقي قطاعات الشبكة الجديدة متمثلة في مناطق "الخزان العالي، الصفا، الريسة، ضاحية السلام، العبور، الرائد العربي، أبوصقل، ودريم لاند"، لافتا إلى أن المحافظة بصدد الانتهاء من تشغيل وتجربة باقي القطاعات، تمهيدا للاستلام الابتدائي للشبكة بالكامل لتوفير المياه النقية لأهالي مدينة العريش وتوفير احتياجاتهم من المياه العذبة.



وأشار عبدالفتاح إلى وجود 4 محطات تحلية للمياه تم افتتاحها في أكتوبر الماضي وتعمل حاليا، بالإضافة إلى كمية المياه الواردة من محطة مرشحة القنطرة شرق عبر خط مياه الألف ملليمتر، مؤكدا استمرار ضخ المياه من محطة القنطرة مع محطات التحلية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه.



ولفت إلى أنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة التحلية العملاقة الجاري إقامتها غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب من المياه تزداد إلى 300 ألف متر مكعب في النهاية، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة أكبر من 60%، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الجاري.

قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، إنه يجرى إنشاء مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة (بئر العبد) بتكلفة 375 مليون جنيه، والذي تم وضع حجر الأساس لإقامته في أكتوبر الماضي، علاوة على تنفيذ مشروع لإمداد قرى بئر العبد بمياه الشرب النقية.وأوضح عبدالفتاح أن المرحلة الأولى لإمداد قرى بئر العبد بالمياه تشمل قرى (30 يونيو، قاطية، ا