الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

يستضيف جاليري إبداع، مساء اليوم، المعرض الأحدث للفنان طه القرني، في تمام السابعة مساء، بمقره بالزمالك، حيث يعرض الفنان مجموعة من أحدث لوحاته الفنية المنفذة بتقنيات متنوعة، ويستمر المعرض حتى 11 مارس المقبل.الفنان طه القرني معروف بتوثيق الطقوس الشعبية والدينية المصرية في أغلب لوحاته، ويمكن اعتباره فنان جداريات، ومن أشهرها جدارياته «سوق الجمعة» و«المولد» و«الثورة» و«الزهور» و«شهداء رفح» و«الجيش» وجدارية المحافظات (بجامعة سيناء)، وجدارية «الزار» و«عزبة الصعايدة».وهو من مواليد 7 سبتمبر عام 1956 بمحافظة الجيزة، وتخرج فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وكان الأول على دفعته ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا تقدير عام جيد جدا، كما حصل على شهادة استشارى فى الفنون والديكور سنة 2007، وكان عضوا بهيئة التدريس من 1995 حتى عام 1997 فى كلية التربية النوعية بالعباسية.