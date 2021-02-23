نيكول سابا تستعد لطرح «حفلة فركشة»

تستعد الفنانة نيكول سابا، لطرح أغنية "سنجل" جديدة تحمل اسم "حفلة فركشة"، وهو أول تعاون بينها وبين لايف ستايلز ستوديوز، والأغنية الجديدة من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى.يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة" شاركت في بطولته إلى جانب تيم حسن، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، وقصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.