رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

تضليل وكذب.. الشائعات المغرضة لن تنال من مشروع تطوير قرى الريف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 03:02 م
تطوير قرى الريف
تطوير قرى الريف
إيناس سعيد
طباعة
لا يأتي مشروع جديد وغير مسبوق تنفذه القيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي لتقديم حياة كريمة للمواطن، إلا ويسارع أصحاب الأجندات لمحاولة تشويه وطمس المشروع الذي يستفيد منه الملايين.

فالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية الذي بث الأمل فى قلوب أهالي القرى الأكثر فقرًا من جديد؛ لما سيكون لهذا المشروع من مردود إيجابي وهائل في حياتهم، طالته الشائعات التي انطلقت لتروج بأن المشروع سيقتصر على رصف الشوارع ببلاط "الإنترلوك" فقط.

 
ومن جهته نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقرير صادر له، مؤكدًا أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية.

وأكد خبراء أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية وغير عادية في حياة أهل هذه القرى، وسيكون بداية لفتح الباب لمئات فرص العمل وبث الحياة من جديد في الريف.

بناء مجمعات صناعية

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن التطوير الذي تسعى الدولة لتنفيذه من خلال هذا المشروع الضخم سيتحقق عدة أهداف، أولها تطويرها القرى ثم توفير فرص العمل لمئات من العاملين، وضخ مزيد من الاستثمارات للمصانع والشركات التي توقفت أو مازالت تعمل ولكن بمعدل ضعيف نتيجة لأزمة فيروس كورونا.

وتابع: يشمل التطوير تركيب شبكات الصرف الصحي والمياه وشبكات طرق جيدة ومنازل تحتاج إلى أسقف، وكافة ما تحتاجه من تطوير وتأهيل وإعادة بناء وحدات صحية ومستشفيات مدارس لكافة المراحل وغيرها.


وأوضح أن هذا المشروع سيبني المجمعات الصناعية بالقرب من القرى ما يوفر فرص العمل لأهلها، فلن يكون هناك حرف عشوائية أو أماكن عشوائية بحيث يتم تنظيم العمل من خلال مجمعات استهلاكية وصناعية وذكية، والتحفيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

تطوير الحرف والأنشطة
أكد الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، أن المشروع سيوفر بناء المدارس والمستشفيات والطرق المؤهلة والمنازل المؤهلة للسكن من صرف صحي ومياه شرب نظيفة وغيرها من الإمكانيات التي توفر حياة كريمة، سيحد من هجرة أهل الريف إلى المدن ويكون له مردوده الإيجابي في دفع السكان لتطوير الأنشطة التي تخدم تواجدهم في المكان.

وأوضح "رحومة" أن التطوير يساعد أهل القرى في تطوير نشاطهم الزراعي والصناعي والإنتاجي المعروف لكل قرية، فلن تكون هناك حاجة للهجرة لتوفير مصدر دخله، بل دعم الحرفة أو الصنعة في مكان نشأتها لتشتهر كل قرية بما تبرع فيه، كذلك سيكون هناك وفرة في العمالة ذات الأجر المناسب لأن العاملين من نفس القرى، بما يفتح المجال العمالة المتاحة من أهل القرى ويساهم في الحد من البطالة.

دفع عجلة الإنتاج بالمصانع
في نفس السياق، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن مشروع تطوير قرى الريف المصرية سيفتح الباب للاعتماد على المصانع المصرية في توفير المستلزمات والخامات التي يحتاجها من أجل عملية التطوير، بحيث يساعد المصانع والشركات المصرية على التشغيل وتحقيق الأرباح بشكل جيد.

وأشار إلى أن هذا التطوير سيوفر فرص العمل لآلاف من المواطنين من سكان هذه القرى ويتم الاستفادة منهم للعمل في هذه المصانع، لذا فعمل دراسة جيدة تحقق النجاح من خلال المصانع التي ستلبي الإشباع لاحتياجات التطوير وتحقق فرص العمل للمواطنين، بل وكذلك يحدث توسعات لهذه المصانع واستثمارات أكثر ما يحقق لها عوائد أكثر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

سقوط أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية (صور)

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

تحميل نماذج استرشادية لامتحان للصف الخامس الابتدائي 2021

الصور

image description

بدء تشغيل المواقف الجديدة بدمياط الجديدة

image description

«مستقبل وطن» يعلن انطلاق مسابقة القرآن السنوية الثانية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسؤولي «هانديكاب إنترناشيونال» لدعم مشروعات ذوى الإعاقة

image description

«مهنتكم في ألمانيا».. ورشة عمل للتعريف بمنح ألمانية في جامعة أسيوط

image description

محافظة أسيوط تشكل لجنة لتسعير الأراضي برئاسة السكرتير المساعد

الأكثر قراءة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تردد قناة مكسبي MkSaby Sport الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2021

غرق أسرة بالكامل.. القصة الكاملة لحادث «مركب مريوط» بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

العلماء والسكان الأصليون يتّحدون لإنقاذ طائر «الكندور» الكولومبي

العثور على قطعة تزن 14 كيلوجراما من بقايا نيزك في السويد

ماليزيا تفتتح أول معمل اختبارات الأمن السيبراني

رابط استخراج وتحديث بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وكيفية التظلم

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
جمال-أسعد
المعارضة والشخصية الوطنية
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
المزيد

الثقافة

«السقوط من ثقب غيمة».. رواية جديدة لـ محمود عبدالله تهامى

«العمارة كمبحث إنسانى».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الليلة.. جاليري «إبداع» يستضيف المعرض الأحدث للفنان طه القرني

آخرهم «أدونيس».. شائعات المثقفين «عرض مستمر»