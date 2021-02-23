عمرو يوسف يسابق الزمن للانتهاء من تصوير «أحمس»

يكثف المخرج حسين المنباوي، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الملك أحمس" بطولة النجم عمرو يوسف داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويتواجد طاقم العمل حاليا في ديكور القصر الفرعوني بالمدينة من أجل تصوير عدد من المشاهد تصل إلى 15ساعة يوميا.وقرر المخرج بالاتفاق مع طاقم عمله على الانتهاء من التصوير خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان وفقا للخطة التي وضعها والتي يسير عليها الطاقم بحرفية كبيرة.كان النجم عمرو يوسف انتهى خلال الأيام الماضية من تصوير مشاهد المعارك الحربية التي قادها أحمس خلال فترة حكمه بمدينة القناطر الخيرية.ويشارك فى العمل ماجد المصري، ريم مصطفى، سوسن بدر، مها نصار، من تأليف شيرين وخالد دياب وإخراج حسين المنباوي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وأروما.