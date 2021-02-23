تراجع تمويل الصين للطاقة في الخارج إلى أدنى مستوى منذ 2008

تراجع حجم التمويل الذي تقدمه الصين للطاقة في الخارج في عام 2020 إلى أدنى مستوى له منذ عام 2008، بعد أن أعاق وباء كورونا عقد صفقات في الدول النامية.وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه وفقا لقاعدة بيانات تمويل الطاقة العالمية بجامعة بوسطن، والتي تتعقب البيانات من بنكين للتنمية مملوكين للدولة في الصين، انخفض تمويل الصين لمشروعات الطاقة الأجنبية - بما في ذلك محطات الطاقة والمناجم - بنسبة 43% إلى 4.6 مليار دولار.وأظهرت البيانات أن أكثر من نصف هذا التمويل كان لمشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في نيجيريا.