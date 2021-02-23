عمل مستمر.. تأهيل ترع الدقهلية وأسوان لترشيد مياه الري

تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع خلال عامين.ويستمر العمل من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل فى تناغم تام، فى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها بمختلف المحافظات.وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة المقدام بدائرة الإدارة العامة لرى جنوب الدقهلية بطول 7 كيلو متر متعاقد عليها، بينما بلغ جملة ما تم تنفيذه 4 كيلو متر، تضمنت حفر 5 أفمام مساقي وصب الخرسانة للأساسات وصب حوائط واستكمال أعمال فرد الأتربة وتسوية الجسور، لإتمام تأهيل الترعة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية.كما تواصل الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة ساحل فارس الجديدة الفرع البحرى، وترعة الكاجوج، وترعة ساحل سلوا، وترعة السنجارى، وترعة بلمر، وتأهيل ترعة جنابيه طلعت، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع.من جانبه قال المهندس محمود السعدى المشرف على مشروع تبطين الترع والرى الحديث، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، مشيرًا في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادى واجتماعى ملموس، بالإضافة إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع.