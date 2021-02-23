ضبط 600 كيلو جرام من الأحجار يشتبه أنها تحتوي على ذهب بالبحر الأحمر

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مرسى علم، من ضبط سيارة ربع نقل، مُحمل عليها 12 جوال لأحجار يشتبه أنها تحتوي على خام الذهب، تزن حوالي 600 كيلو جرام، يستقلها سائق وعامل.وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، والأحجار من متحصلات التنقيب، واستخدامهما السيارة في النقل.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.