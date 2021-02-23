جامعة أسيوط ثاني بطولة الجامعات للشطرنج طالبات

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، الطالبة مارى وجيه عقب إعلان فوزها بالمركز الثاني فردى طالبات في بطولة الشطرنج، المنعقدة "أونلاين"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بحضور عدد من أفراد من أسرتها.وأكد غريب على تميز الطالبة مارى وجيه ونجاحها في الجمع بين التفوق العلمي بكونها أحد أوائل دفعتها في كلية الصيدلة العام الماضي.يذكر أن بطولة الشطرنج للجامعات شهدت منافسة 178 طالبا وطالبة يمثلون 25 جامعة مصرية، والطالبة مارى وجيه نجحت في احتلال المركز الثاني بتسجيلها 18 نقطة وبفارق ضئيل بينها وبين الطالبة شاهندة ناجي من جامعة المنصورة، والتي سجلت 18.5 نقطة في لمركز الأول.وأشارت الطالبة مارى وجيه إلى أن مشاركتها فى بطولة الشطرنج للجامعات تضمنت منافستها فى 9 جولات خلال بطولة الجامعات المصرية، وهو ما سبقه فوزها بالمركز الأول في بطولة الشطرنج على مستوى كليات جامعة أسيوط العام الماضي، ومن المقرر المشاركة فى نهاية الأسبوع الجاري فى بطولة العرب وإفريقيا الفردية المفتوحة للشطرنج 2021 للاتحادين العربي والأفريقي للشطرنج أون لاين فى الفترة من 25 إلى ‪27 فبراير‬ الجاري.