أحمد بدير وحنان سليمان والدا حمادة هلال في «المداح»

يواصل النجم حمادة هلال تصوير دوره في مسلسل "المداح"، الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وكشفت مصادر لـ "الدستور" أن حماده هلال يقدم شخصية "صابر" نجل "الشيخ سلام" وهي الشخصية التي يقدمها الفنان القدير أحمد بدير حيث يقدم شخصية والده، بينما تقدم الفنانة حنان سليمان شخصيته والدته في المسلسل، الذي تدور أحداثه حول الروحانيات، والابتهالات، والأناشيد، والموشحات الدينية، وجلسات الذكر والمديح وغيرها.والمسلسل يشارك في بطولته كل من، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحى خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر وآخرين، ومن سيناريو وحوار أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.