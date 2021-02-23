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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمرأة في العلوم

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:45 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
هبه عويضه
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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت "ويبنار"، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وذلك الساعة الثالثة مساء يوم الخميس الموافق 25 فبراير، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال صفحة "مكتبة الإسكندرية – خدمات المعلومات".

وفي هذه المناسبة تستضيف مكتبة الإسكندرية أحد النماذج المشرفة للمرأة المصرية في العالم، وهي الدكتورة هدى المراغي؛ أستاذ متميز ومدير مركز أنظمة التصنيع الذكي، جامعة وندسور بكندا، والحاصلة على (وسام كندا) وهو أرفع وسام مدني بكندا، وأول سيدة في تاريخ كندا تصبح عميدة لكلية هندسة. وسوف تشارك الحضور بأهم محطات مشوار نجاحها والنصائح التي أوصلتها لتلك المكانة المرموقة.

وفي هذا السياق يشير الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إلى أهمية دور المرأة في المجتمع، ومدى ضرورة دعم الحكومات ومؤسسات المجتمع الدولي والمدني لها في كافة الأصعدة بشكل عام، وبشكل خاص على دورها الهام الذي تضطلع به في ميادين العلوم والتكنولوجيا؛ حيث يعد العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على إبراز الدور المؤثر للمرأة المصرية في المجتمع، فطالما لعبت دورًا مؤثرًا ليس فقط في السياسة والمجتمع منذ عهد الدولة الفرعونية؛ ولكن أيضًا في شتى مجالات العلوم، حيث تستمر المرأة المصرية في إبهار العالم.

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