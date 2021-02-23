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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود أسهم أوروبا بفعل ارتفاع أسعار السلع الأولية

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:28 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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صعدت أسهم أوروبا اليوم الثلاثاء إذ فاقت قوة أسعار السلع الأولية أثر تحديثات متباينة لأرباح الشركات، بينما نزل سهم بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني بعد أن تخلى عن أهداف للربحية في الأمد الطويل.

ونزل سهم إتش.إس.بي.سي هولدينجز 1.3 بالمئة بعد أن تراجعت أرباحه السنوية بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، بينما كشف عن استراتيجية معدلة تركز بشكل أساسي على إدارة الثروات في آسيا.

وربح المؤشر القياسي لأسهم منطقة اليورو 0.1 بالمئة فيما تصدرت أسهم الطاقة والسفر قائمة الرابحين.

ويترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم بينما يتوقع معظم المحللين أن يؤكد باول على التزام المركزي الأمريكي بالإبقاء على سياسة تميل إلى التيسير النقدي.

ونزل سهم مجموعة فريزينيوس الألمانية للرعاية الصحية 1.3 بالمئة بعد أن قلصت توقعاتها لنمو المبيعات في 2021 وقالت إنها ستدشن برنامجا لخفض التكاليف، بينما تراجع سهم هايدلبرج سيمنت 1.2 بالمئة حتى بعد أن كشفت نتائج أعمال أولية أن الربح الأساسي للشركة ارتفع ستة بالمئة في العام الماضي.

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